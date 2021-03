Biden bezoekt Atlanta na aanslagen: ‘Geweld tegen Aziatische Amerikanen moet stoppen’

Gouverneur New York opnieuw beschul­digd van wangedrag, nu door huidige assistente

19 maart De Democratische gouverneur van New York Andrew Cuomo wordt ook door een huidige assistente van zijn kantoor beschuldigd van seksueel wangedrag. The New York Times schrijft dat hij naar haar lichaam staarde en opmerkingen over haar uiterlijk maakte. Ook zei hij ongepaste en suggestieve dingen tegen de 33-jarige Alyssa McGrath en andere vrouwelijke collega’s.