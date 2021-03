Bezwaren Bouterse verworpen, volgende maand verhoor bij Krijgsraad

Mexicaans kind (9) komt om in poging VS te bereiken

27 maart Een negenjarig Mexicaans kind is overleden bij een poging om de Verenigde Staten binnen te komen door de rivier Rio Grande over te steken. Dat heeft de Amerikaanse grenspolitie vrijdag bekendgemaakt. Twee Amerikaanse parlementaire delegaties waren vrijdag nog bij de grens met Mexico om er de omstandigheden te bekijken in de opvangcentra voor jonge migranten, die in recordaantallen in de VS aankomen.