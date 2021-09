Bezoeker Plopsaqua redt kind van verdrinkingsdood, medewerkers nergens te bespeuren

In muur gevonden goudschat met zeldzame munten uit tijd Zonneko­ning op Franse veiling

2 september Tijdens renovatiewerken in een oud landhuis in het westen van Frankrijk is een schat met gouden munten ontdekt. Ze zaten in een kist in een van de muren. In een portemonnee boven een balk bleken ook nog munten te zitten. Een veilinghuis maakte de vondst bekend in de aanloop naar de veiling eind deze maand.