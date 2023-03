Bezoek van Poetin aan bezette stad Marioepol is daad van verzet: ‘Woon je hier leuk?’

met videoDe Russische president Vladimir Poetin is voor het eerst aan het oorlogsfront in Oekraïne geweest. Hij bracht zaterdag een verrassingsbezoek aan de door Rusland bezette havenstad Marioepol en schiereiland de Krim. Dat melden de staatsmedia in Rusland. Is het toeval dat Poetin twee dagen na een internationaal arrestatiebevel tegen hem zijn gezicht laat zien?

De beelden van Russische staatsmedia op Twitter laten weinig aan de verbeelding over. Vladimir Poetin komt met een helikopter aan in Marioepol, bestuurt vervolgens zelf de auto waarmee hij in het donker met vicepremier Marat Khusnullin door de stad rijdt, praat met blije inwoners op straat en bezoekt onaangekondigd een echtpaar dat overrompeld is door zijn komst.

De enige beelden uit Marioepol komen van de Russische staatstelevisie en zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Foto's van buitenlandse persbureaus zijn er niet. Die zijn er wel van zijn bezoek aan de Krim dit weekend, op de dag dat Rusland precies negen jaar geleden het Oekraïense schiereiland annexeerde.

Volgens het Russische staatspersbureau Tass vloog Poetin daarna per helikopter door naar Marioepol voor zijn eerste bezoek aan het bezette gebied in de Donbasregio sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Het bezoek was niet aangekondigd. Poetin reed vervolgens met de auto naar verschillende districten in de stad, waar hij met inwoners sprak. Hij stopte onder meer in de Nevsky-buurt, een nieuwe door het Russische leger gebouwde woonwijk.

Beelden van de Russische staatstelevisie tonen Vladimir Poetin in gesprek met inwoners van Marioepol

Poetin bezocht samen met vicepremier Khusnullin een echtpaar dat naar de nieuwe wijk verhuisd is. ,,Woon je hier? Vind je het leuk?” vraagt Poetin aan de bewoners. ,,Heel erg‘’, antwoordt de vrouw. ,,Het is een klein stukje van de hemel dat we hier hebben nu.’’ Ze vouwt haar handen en bedankt Poetin voor ‘de overwinning’

Volgens Khusnullin zijn veel bewoners inmiddels teruggekeerd. Marioepol telde voor de oorlog een half miljoen inwoners en was de thuisbasis van Azovstal, een van de grootste staalfabrieken in Europa. Hij informeerde Poetin uitgebreid over de herbouw van woningen, bruggen, ziekenhuizen, infrastructuur en een concertzaal. ,,De binnenstad is zwaar beschadigd”, aldus Khusnullin. ,,Wij willen voor het einde van de jaar de wederopbouw van het centrum voltooien. Het centrum is erg mooi.’’

Eerste overwinning

De Zuid-Oekraïense havenstad was in de eerste maanden na de invasie de brandhaard van de oorlog en is hevig beschoten. Na een lang en bloedig gevecht viel Marioepol in mei vorig jaar in handen van Rusland, dat daarmee de eerste grote overwinning in de stad vierde. De Oekraïense president Volodimir Zelenski beloofde deze week in zijn dagelijkse videoboodschap de stad te heroveren.

'Woon je hier leuk?' vraagt Poetin aan bewoners van een nieuwe woning in Marioepol.

Omdat de Russen er daarna niet in slaagden de hoofdstad Kiev te veroveren, concentreerden ze zich op de verovering van de Donbas in het zuidoosten van Oekraïne. De rondgang van Poetin dit weekeinde voerde hem dichter langs het front in Oekraïne dan hij sinds het begin van de invasie is geweest.

Stad van oorlogsmisdaden

Het bezoek komt een dag nadat het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde vanwege oorlogsmisdaden en het illegaal deporteren van honderden kinderen uit Oekraïne. Poetins woordvoerder noemde de beschuldiging ‘schandalig en onaanvaardbaar'.

Vladimir Putin en vicepremier Marat Khusnullin bezoek een theater van het Philharmonisch orkest in Marioepol

De Russische president heeft zelf nog niet publiekelijk gereageerd, maar zijn bezoek aan de bezette gebieden wordt buiten Rusland gezien als daad van verzet en provocatie. De Russische bombardementen op een kraamkliniek en theater in de stad, waarbij vorig jaar honderden doden vielen, worden door de internationale gemeenschap beschouwd als oorlogsmisdaden.

Terwijl de Oekraïense president Zelenski geregeld het slagveld bezocht om het moreel van zijn troepen op te krikken, bestuurt Poetin grotendeels binnen de muren van het Kremlin zijn ‘speciale militaire operatie’ in het buurland.

Vanuit Marioepol reisde Poetin door naar Rostov in Zuid-Rusland. Daar zou hij gesproken hebben met de Russische legertop , onder wie stafchef Valeri Gerasimov. De Oekraïense regering heeft nog niet gereageerd op het bezoek van Poetin aan Marioepol.

Poetin wordt bijgepraat door vicepremier Khusnullin over de wederopbouw van Marioepol

In Sebastopol op de Krim sprak Poetin met gouverneur Mikhail Razvozjajev en de orthodoxe geestelijke Tikhon Shevkunov.