Bewoners verbijsterd na dodelijke luchtaanval op flatgebouw Kiev: ‘Wisten niet wat we moesten doen’

,,We dachten aanvankelijk dat Russische troepen bezig waren de deur van ons appartement in te beuken en ons kwamen halen, zoveel lawaai klonk er opeens’’, vertelt Maksim Korovii verbijsterd aan een correspondent van persbureau Reuters. De jonge Oekraïner met zijn donkere ogen, blonde haar en gezicht vol jeugdpuistjes staat voor een zwartgeblakerd en nog walmend deel van het wooncomplex te wachten op brandweerlui die spullen van bewoners proberen terug te vinden. Via de uitgeschoven en draaibare ladder van een brandweervoertuig betreden ze de woningen via de balkons.

Op een ervan stond Maksim enkele uren eerder nog met zijn moeder. Ze hadden zich eerst verstopt maar wilden naar buiten vluchten toen ze beseften wat er gebeurde. Even na het openen van de voordeur sloeg de schrik hen om het hart. ,,Er was geen trap meer en alles stond in brand. We wisten niet wat we moesten doen dus renden we naar het balkon. We slaagden erin om alle kleren aan te trekken die we bij de hand hadden en klommen naar het balkon van de buren. Van daaruit bereikten we een ander balkon en uiteindelijk klommen we naar beneden bij de ingang van een ander portiek’’, zegt hij terugblikkend.