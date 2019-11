Bewakers waren getuige van spectaculaire kunstroof in Duits museum maar grepen niet in

De bewakers van het Grünes Gewölbe zagen op hun beeldscherm hoe een van de twee inbrekers in de sieradenzaal een vitrine insloeg met een bijl, daarna enkele sieradensets weggriste en weer verdween. In plaats van in te grijpen, belden ze de politie. Daarmee handelden de beveiligers conform het protocol, verklaarde technisch directeur Michael John vanmiddag tegenover Duitse media. ,,Overdag gaan de bewakers naar de zaal zodra een bezoeker in aanraking komt met een van de vitrines, maar ‘s nachts niet. Dat is te gevaarlijk omdat ze geen wapens hebben, in tegenstelling tot inbrekers.’’



De inbrekers sloegen toe om iets voor 05.00 uur. Volgens de politie forceerden ze aan de westkant van het museum een tralierooster voor een van de ramen op de eerste verdieping. Daarna begaven ze zich naar de sieradenkamer op de benedenverdieping en sloegen ze hun slag. De hele operatie duurde slechts enkele minuten.



Vervolgens verdwenen ze met hun buit in een Audi A6. Een identiek voertuig werd later uitgebrand aangetroffen in een ondergrondse parkeergarage in de wijk Pieschen in het noordwesten van de stad, vlakbij de snelweg A4 richting Polen en Nederland. De Audi is in beslag genomen en onderzocht op sporen.