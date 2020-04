‘Beulen’ Syrisch regime voor het eerst voor de rechter: ‘Ik ben trots op de slachtoffers’

,,Dit is een historische dag’’, zegt de Syrische mensenrechtenadvocaat Anwar al-Bunni (61).De rechtszaak tegen de Syriërs is mede aan hem te danken. De advocaat vluchtte in 2015 naar Duitsland na Merkels welkomstboodschap aan vluchtelingen. In een Berlijnse bouwmarkt liep Al-Bunni een man tegen het lijf die hij herkende zonder er een naam op te kunnen plakken. Dat kon hij wel bij de volgende toevallige ontmoeting, enkele maanden later in een winkel. Het was Anwar Raslan, de man die hem in 2006 arresteerde in zijn woning in de Syrische hoofdstad Damascus en opsloot in een staatsgevangenis waar hij vijf jaar vast zou zitten.

,,Ik was een politieke gevangene vanwege mijn mensenrechtenactiviteiten’’, zegt Al-Bunni, terugblikkend over de telefoon vanuit Koblenz. Daar begon vanmorgen het proces tegen de man die zijn leven vijf jaar lang tot een hel maakte. ,,Ik ben slachtoffer van Raslan maar die was toen nog geen chef van de onderzoekseenheid van de inlichtingendienst in afdeling 512 voor Damascus en omgeving.’’

Moorden, verkrachting en ernstige aanrandingen

Het Duitse federale parket, dat zich bevoegd acht op basis van het internationaal strafrecht, houdt Raslan als leider van de onderzoekseenheid verantwoordelijk voor zeker 58 moorden, minstens één verkrachting en meerdere ernstige aanrandingen, bleke uit het voorlezen van de aanklacht. De vermeende feiten vonden plaats tussen april 2011 en september 2012 in het Al-Khatib detentiecentrum in Damascus.

De onderzoekseenheid van de voormalige inlichtingenofficier, die in 2014 in Duitsland arriveerde en in februari 2019 werd gearresteerd, gebruikte het detentiecentrum volgens de aanklagers als privégevangenis. Minstens 4000 leden van de politieke oppositie zouden er zijn er gemarteld. Ze kregen bijvoorbeeld elektrische schokken en werden met stokken en zwepen bewerkt, hangend aan het plafond terwijl hun voeten nauwelijks de grond raakten. De uitvoerders waren ondergeschikt aan Anwar Raslan, aldus het Duitse Openbaar Ministerie. Ze houdt hem daarom medeplichtig aan de martelingen.

Medeverdachte Eyad al-Gharib, die in april 2018 in Duitsland arriveerde en tegelijk met Raslan werd opgepakt, wordt beschuldigd van het faciliteren van het martelen van zeker dertig activisten in het detentiecentrum. Dit als lid van een politieteam dat de activisten ernaartoe bracht na hun arrestatie tijdens een demonstratie tegen het regime van president Bashar al-Assad in 2011.

Ruim 25 slachtoffers

Als bewijs fungeren verklaringen van ruim 25 slachtoffers en getuigen die naar een reeks EU-landen vluchtten. Zeker negen slachtoffers treden op als medeklagers in de zaak, zegt Anwar al-Bunni . Hij wist een aantal van hen over te halen hun verhaal te doen. Dat deed hij in samenwerking met het Europees Mensenrechtencentrum (ECCHR) in Berlijn. De mensenrechtenadvocaat is dan ook trots. ,,Niet op mezelf maar op deze helden die zo moedig zijn uit de anonimiteit te treden ondanks alle risico’s voor hun familie in Syrië.’’

Al-Bunni spreekt van een gedenkwaardige dag. ,,Dit proces is een boodschap aan de criminelen in het Syrische regime dat ze nergens meer veilig zijn.’’

Levenslang

De regering-Assad ontkent het martelen van gevangenen. De advocaten van de twee verdachten weigerden commentaar te geven voorafgaand aan de rechtszaak. Anwar Raslan hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, Eyad al-Gharib een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar.

