Betrokkenheid Berlusconi maffiamoorden onderzocht

Een maffiabaas die is veroordeeld voor de dodelijke aanslagen in Rome, Milaan en Florence was in zijn cel afgeluisterd toen hij over ex-premier praatte tegen een celgenoot. Voor een rechter in Florence was het reden om een al gesloten onderzoek naar Berlusconi's vermeende betrokkenheid te heropenen, meldden de Italiaanse kranten Corriere della Sera en La Repubblica.