Bestuurder islamofobe AfD bekeert zich tot islam

Arthur Wagner was twee weken geleden nog om ‘persoonlijke redenen’ teruggetreden uit het bestuur van de partij in de Oost-Duitse deelstaat Brandenburg. Een paar dagen later hoorde partijbestuurder en AfD-voorzitter in de deelstaat, Andreas Kalbitz, de ware reden van Wagners terugtreden. ,,Ik was erg verrast”, zei hij gisteren tegen CNN. ,,Hij was erg actief in de christelijke vleugel van de partij.”