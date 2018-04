Bestelwagen rijdt in op voetgangers Toronto: 'meerdere doden'

VideoIn het centrum van Toronto is een bestelwagen ingereden op voetgangers. Het voertuig raakte volgens de Canadese politie 8 tot 10 personen maar hulpverleners spreken van een vijftal. Een plaatselijk radiostation en een ooggetuige spreken van vier doden. De veroorzaker van het drama verdween met het busje maar is inmiddels aangehouden.

De politie heeft nog geen details bekendgemaakt over het geslacht, de leeftijd en het mogelijke motief van de verdachte. Op videobeelden van de arrestatie is een man van een jaar of dertig te zien met een getinte huidskleur. Hij houdt iets in zijn hand, richt op de politie en roept dan dat hij een wapen op zak heeft. Even later laat de man het voorwerp in zijn hand vallen, waarna hij wordt gearresteerd.

'Vier lichamen'

Op de website van radiozender Newstalk1010 uit Toronto staat dat hulpverleners tegenover de nieuwszender hebben verklaard dat er vier doden zijn gevallen. Een ooggetuige zegt dat ze vier lichamen afgedekt op de stoep heeft zien liggen. Andere plaatselijke media spreken van twee dodelijke slachtoffers. Een ober van een nabijgelegen café verklaarde meerdere gewonden te hebben gezien onder wie een meisje dat er ernstig aan toe leek te zijn.

De Canadese premier Justin Trudeau reageerde met: 'Ons hart is bij alle getroffenen. We zullen de komende uren meer te weten komen en meer kunnen zeggen over deze zaak'.

'100 km/u'

Het incident deed zich omstreeks 13.30 uur plaatselijke tijd voor ter hoogte van de kruising van Finch Avenue East met Yonge street, in het noordelijke deel van het stadscentrum. Volgens de politie gaat het om een witte bestelwagen. Die schoot mogelijk het trottoir op en schepte de daar aanwezige voetgangers. Op beelden van de plek van het drama zijn verschillende slachtoffers te zien die op de stoep liggen.

Ooggetuigen verklaarden tegenover Canadese media dat op de bestelwagen het logo zat van een verhuurbedrijf. Volgens hen reed het busje met hoge snelheid - 60 à 70 mph oftewel 96 tot 112 km per uur - en probeerde het doelbewust elke voetganger op het trottoir te raken. Het voertuig verdween daarna in een zijstraat.

De politie kan nog niet zeggen of er opzet in het spel is of dat het gaat om een ongeluk. Het metroverkeer in de buurt van de plek is stilgelegd in het belang van het onderzoek.

Bij soortgelijke incidenten waar wél sprake was van opzet - onder andere de terroristische aanslagen in New York (oktober vorig jaar) en in Nice (juli 2016) - ging het ook om gehuurde voertuigen.

Volledig scherm © Twitter