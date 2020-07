Besmette Indiase superster vraagt niet in paniek te raken als coronavirus uit de hand loopt

India wordt keihard geraakt door het coronavirus. Er is veel zorg nu superster Amitabh Bachchan is geveld. Na de Verenigde Staten en Brazilië staat het in de top drie van landen die de grip op verspreiding van het virus kwijt lijken te zijn.

De autoriteiten in het 1,3 miljard inwoners tellende land hebben tot dusver bijna 850.000 coronagevallen vastgesteld. Daarvan zijn de laatste 100.000 besmettingen in slechts vier dagen gemeld en dat baart grote zorgen. Het officiële dodental staat op ruim 22.600 en ongeveer een half miljoen besmette personen zijn weer hersteld.



Het land schrok enorm toen de grootste ster van India en meest geliefde persoonlijkheid, Amitabh Bachchan, gisteravond aankondigde dat hij in het ziekenhuis lag. Ook zijn zoon is besmet. Bachchan (77), gekoesterd als ‘Big B’, is een van de meest gerespecteerde figuren van India, en dat ook hij is geveld door COVID-19 kwam hard aan. De video vanaf zijn ziekenhuisbed gaat viraal in India. ,,Het zijn moeilijke tijden’, zegt Bachchan daarin. ,,Iedereen wordt tot het uiterste getest. Er is angst, maar alsjeblieft, wanhoop niet, raak niet in paniek.’

Kalmte

Dat de alom vertrouwde superster - die zelf ook in coronapreventie-spotjes te zien was - nadrukkelijk om kalmte vraagt zegt wel wat over de angstige sfeer op veel plaatsen. India meldt de laatste dagen meer infecties per dag - ongeveer 30.000 - dan welk land ook. Zelfs de Verenigde Staten en Brazilië doen het in de dagrapportage beter. India heeft nu in totaal het op twee na hoogste aantal infecties ter wereld.

De autoriteiten in verschillende grote Indiase steden en staten worstelen nog steeds enorm in de strijd tegen het virus. Medische en economische afwegingen laten zich ook hier moeilijk verenigen. Lock downs werden in India al snel ingevoerd, herzien, versoepeld en worden weer aangetrokken nu er nieuwe golven van besmettingen zijn. De grenzen tussen de diverse deelstaten worden streng bewaakt en verdachte reizigers eindigen uit voorzorg vaak in isolatiecentra. Internationaal vliegverkeer is grotendeels gestremd.

Veel ziekenhuizen in de grote steden kunnen de stroom coronapatiënten niet meer aan. Heel het land sprak schande van de afwijzing door acht verschillende ziekenhuizen van een zwangere vrouw. Ze moest vijftien uur zoeken naar een beschikbaar bed. Alles was bezet door coronagevallen.

Beter dan rijkere landen

Volledig scherm De nieuwe weekend lock down in de staat Uttar Pradesh. © EPA De Indiase premier Narendra Modi houdt niettemin de moed erin met televisietoespraken waarin hij regelmatig benadrukt dat India het - ondanks alle problemen - nog steeds beter doet dan veel rijkere landen. India meldt inderdaad ongeveer zestien sterfgevallen door Covid-19 per miljoen mensen, waar de Verenigde Staten, Brazilië, Spanje en Italië veel meer slachtoffers hebben. Dat is een schrale troost voor de honderden miljoenen die onder de epidemie lijden en voorkomt niet dat er veel kritiek is op Modi’s soms slingerende beleid. Toen hij eind maart een landelijke lockdown afkondigde, gingen veel Indiase bedrijven onmiddellijk dicht, maar konden miljoenen Indiërs wel terugreizen naar hun dorpen. Zo werd het virus juist verspreid naar het platteland, wat in staten als Bihar – die aanvankelijk gespaard leken voor het virus – tot een golf aan besmettingen leidde.



Veel van die naar huis gekeerde werkloze arbeiders hebben in heel het land geprotesteerd tegen de landelijke lockdown. Hun wanhoop wordt versterkt door dagelijkse honger. Duizenden inwoners van de zuidelijke staat Kerala gingen de straat op en scandeerden dat ze niets te eten hadden. ,,Ik ben banger dood te gaan van de honger dan door corona”, zo was in lokale media vaak te lezen.

Hard optreden

Het wisselende beleid van de regering wordt slecht begrepen en heeft ook elders geleid tot protesten en gewelddadigheden. De Indiase politie begrijpt ook niet altijd wat nou wel mag en wat niet en regelt dat bij twijfel vaak met hard optreden. Daarbij heeft India een van de grootste daklozenpopulaties ter wereld. Bijna twee miljoen mensen wonen op straat, soms dicht op elkaar, waardoor het virus ook daar om zich heen grijpt.

Hulpverleners waarschuwen al weken dat de situatie erg gespannen is. Soepkeukens in Delhi kunnen de vraag al niet meer aan. Een bijkomend probleem is dat daklozen en armen vaak worden gevoed en opgevangen door de vele religieuze instellingen die India kent: van hindoetempels tot centra van de sikhs tot moskeeën. Maar die zijn bijna allemaal gesloten.