Bescherming voor Duitse burgemeesters na doodbedreigingen van extreemrechts

Duitse media melden dat de burgemeester van Keulen, Henriette Reker (62, partijloos) en Adreas Hollstein (56, CDU) van het stadje Altena om die reden extra politiebescherming hebben gekregen.



De dreiging zou uit extreemrechtse hoek komen. De politie neemt de zaak hoog op. Nog maar een week geleden werd de Duitse christendemocratische politicus Walter Lübcke begraven. Ook hij werd gehaat in extreemrechtse kringen vanwege zijn uitgesproken solidariteit met vluchtelingen en asielzoekers. Lübcke werd op het terras van zijn huis in Kassel van dichtbij doodgeschoten.

Onderzoek naar dna-sporen heeft inmiddels geleid tot de aanhouding van Stephan E., die al eerder was veroordeeld wegens een aanslag op een asielzoekerscentrum in 1998. De 45-jarige E. zou ook contacten hebben gehad met de neonazistische knokploeg Combat 18. De laatste jaren was de Duitser actief op de sociale media waar hij onder het pseudoniem Game Over ooit aankondigde dat er ‘doden gingen vallen’ als de regering van bondskanselier Angela Merkel niet zou aftreden.

Volledig scherm De begrafenis van Walter Lubcke. © Swen Pförtner/dpa

Veiligheidsdiensten sluiten niet uit dat de moord op Lübcke geen losstaande gebeurtenis is. De politie van Keulen bevestigt dat burgemeester Reker recent opnieuw is bedreigd. Net als haar collega Andreas Hollstein in Altena. Reker werd al eens neergestoken in 2015, toen ze kandidaat was voor het burgemeesterschap van de Domstad.



De dader verklaarde destijds tegenover de politie dat hij had gehandeld uit frustratie over het toelaten van grote aantallen vluchtelingen in Duitsland. Hij was een voormalige aanhanger van de nationalistische en xenofobe Freiheitliche Deutschen Arbeiterpartei (FAP) die in 1995 werd verboden. Hij kreeg 14 jaar cel. Ook Hollstein werd met een mes aangevallen. De beschonken dader kreeg twee jaar. In beide gevallen voerden de daders politieke motieven aan.

Lijsten

De recente bedreigingen zijn overgedragen aan het Landeskriminalamt (LKA,) het Landelijk Parket van Duitsland, omdat er uit meerdere plaatsen in het land dreigementen zouden zijn ontvangen. Bij huiszoekingen na de moord op Lübcke zouden ook lijsten zijn gevonden met daarop namen van 29 lokale politici en burgers die zich actief inzetten voor vluchtelingen. Een aantal van hen zou, net als Lübcke, serieuze doodsbedreigingen hebben ontvangen.

In de Duitse krant Bild vertelt een aantal burgemeesters vandaag over de haatmails en bedreigingen die ze ontvangen. Holger Kelch (51, CDU, burgemeester van Cottbus) kreeg binnen een half uur meer dan 500 haatmails en bedreigingen nadat hij de bevolking had opgeroepen kalm te blijven toen bekend was geworden dat een Syrische vluchteling de hoofdverdachte was van de moord op een bejaarde inwoonster van de stad. Het gezin van Kelch moest door de politie worden bewaakt. ,,Sindsdien denk ik na over mijn veiligheid en soms ben ik bang”, aldus de burgemeester.