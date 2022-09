Beruchte complotdenker Yannick V. doodgeschoten bij huiszoeking in Antwerpen, ook politie beschoten

Bij een geplande huiszoeking in Antwerpen is deze ochtend Yannick V. (36) doodgeschoten. Hij maakte deel uit van een onderzoek naar vermeend rechts-extremisme en illegale wapenhandel. Mogelijk was een bende een terreuraanslag aan het voorbereiden. Hoe ver de plannen stonden en wat het doelwit was, is voorlopig niet bekend. Dat meldt HLN.

De speciale eenheden van de Belgische federale politie die betrokken waren bij het dodelijke schietincident werden beschoten bij het binnenvallen van de woning waar een huiszoeking moest plaatsvinden. Dat meldt het Antwerpse parket. Er werd vervolgens teruggeschoten, met fatale gevolgen voor Yannick V.

,,De huiszoekingen waren vooral gericht tegen 6 à 7 mensen die allemaal lid zijn van dezelfde schietclub in Antwerpen”, meldt VTM Nieuws-journaliste Nathalie Dijck. ,,Het zou gaan om complotdenkers. Men wist op voorhand dat die mensen heel wat wapens thuis bewaarden en dat verzet mogelijk was. Daarom waren er ook extra speciale eenheden bij de huiszoekingen aanwezig. Ook enkele garageboxen werden nauwgezet doorzocht.”

Wie is Yannick V.?

,,Verzamelaar militaria, sportschutter en interesse in al wat met macht heeft te maken.” Zo omschrijft de 36-jarige Yannick V. uit Antwerpen zichzelf op sociale media. Hij verspreidde als ‘prepper’ handleidingen waarin hij beschrijft hoe gemakkelijk het is om aan wapens te raken en gelijkgezinden te vinden. Want volgens de zwaarbewapende man zou het einde van de wereld eraan kunnen komen. ,,Verzet wordt een morele plicht”, klonk het.

,,Want elke gram goud of zilver die jij koopt en fysiek in bezit hebt, is een gram minder in de handen van het bankingkartel. Een kartel dat alle dreigingen op zijn duur bevochten monopolie op geldcreatie als een leeuw probeert te bekampen.” De man voegt de daad bij het woord in januari 2013.

Hij start de ‘Antwerpse Goud en Zilver Compagnie’ op, een bedrijf dat zich specialiseert in de aankoop en verkoop van gouden en zilveren munten, beleggingsgoud en verzamelstukken. Zijn ideeën blijven niet onopgemerkt. ‘MACRO Trends’ (MT), een online blad “voor beleggers die het systeem niet meer vertrouwen” deelt in mei 2017 een handleiding die opgemaakt werd door Yannick V.: ‘Dossier Preppen’.

Daarin waarschuwt Yannick V. dat we afhankelijk geworden zijn van een “fenomenaal complexe machine”. En dat chaos onvermijdelijk is als die tot stilstand komt, wat dan resulteert in het einde van de wereld, volgens V. En dat wordt opgevolgd door de ‘Gouden horde’: ,,Miljoenen mensen verlaten hun huizen op zoek naar voedsel en bescherming en dit terwijl ook agenten, dokters en brandweerlui hun posten verlaten om hun eigen gezin en familie te beschermen.” Volgens V. is deze fase kort van duur, waarna de ‘Die-off’ volgt: ,,Een gevecht om dat laatste beetje voedsel, waardoor in een paar maanden tot 80% van de bevolking kan afsterven.”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.