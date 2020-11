Beruchte Berlijnse ‘clan’ gelinkt aan megakunstroof uit Duits museum: drie verdachten vast

De verdachten zijn Duitse staatsburgers. Twee van hen behoren volgens de politie tot de Remmo-clan, een 500-koppige en beruchte Duits-Turkse ‘familie’ van meerdere generaties in Berlijn. Het gaat om twee 23-jarigen. De derde verdachte is 26 jaar oud. Ze moeten later vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen.

De drie mannen werden opgepakt tijdens een indrukwekkende politieoperatie in het Berlijnse district Neukölln. Daarbij werden tien woningen, enkele garages en voertuigen doorzocht. Een nog onbekend aantal gegevensdragers en ander mogelijk bewijsmateriaal waaronder kleding en gereedschap is in beslag genomen. Twee 21-jarige medeverdachten, eveneens leden van de Remmo-clan, worden nog gezocht. Er is een arrestatiebevel tegen hen uitgevaardigd en een opsporingsbericht met foto's van de twee verspreid, melden politie en het Openbaar Ministerie (OM) in een verklaring.



Het is nog niet bekend of er ook sporen zijn gevonden van de buit van de roof in historisch museum Grünes Gewölbe in Dresden. Inbrekers gingen er op 25 november vorig jaar vandoor met de kroonjuwelen van August de Sterke alias de ‘zonnekoning van Saksen’. De sieraden zijn van ‘onschatbare’ culturele waarde. De inbrekers forceerden een tralierooster voor een van de ramen op de eerste verdieping. Daarna begaven ze zich naar de sieradenkamer op de benedenverdieping en sloegen ze hun slag. Bewakers waren via hun beeldscherm getuige van de roof, die slechts een paar minuten duurde.

Vluchtwagen

De minstens vier daders verdwenen in een Audi A6 die later uitgebrand werd aangetroffen in een ondergrondse parkeergarage in Dresden. Daar stapten ze over in een Mercedes-Benz die eruitzag als een taxi, zo bleek uit bewakingsbeelden. Het spoor van de crèmekleurige vluchtwagen leidde naar Berlijn, zo verklaarde officier van justitie Jürgen Schmidt vanmorgen tegenover Duitse media.



Het rechercheteam dat de megakunstroof onderzoekt, vroeg collega’s in heel Duitsland december vorig jaar om informatie over inbraken waarbij een hydraulische multitool werd gebruikt of gestolen. Het ging om een hydraulisch combiwerktuig van de firma Lukas uit Erlangen. Daarmee kan metaal onder hoge druk uit elkaar worden geduwd. De speurders in Dresden hadden volgens de Berliner Morgenpost aanwijzingen dat een multitool van deze producent werd gebruikt bij de kunstroof uit het museum in Dresden.

Remmo-clan

Een lid van de Remmo-clan brak in 2018 in bij de producent van de hydraulische multitool en werd daar vorig jaar voor veroordeeld. Hij was ook een van de verdachten van de spectaculaire roof van een 100 kilo zware gouden munt met een waarde van 3,7 miljoen euro uit het Berlijnse Bode Museum, in maart 2017. De werkwijze van de daders, die eveneens binnenkwamen via een raam, vertoonde volgens de krant veel overeenkomsten met de kunstroof in Dresden. De twintiger en een ander clanlid werden in februari 2020 veroordeeld tot 4,5 jaar cel.



Voor de gouden tip die leidt tot de opheldering van wat Duitse media ‘de grootste kunstroof uit de naoorlogse geschiedenis’ noemen, werd eind november vorig jaar een beloning van een half miljoen euro uitgeloofd.

