Berlusconi wordt vandaag in Dom van Milaan begraven: naar wie gaat zijn miljardenerfenis?

Typisch Nederland­se snackmuur schittert op festival in New York: ‘Hebben ze daar echt zo’n muur?’

Het halen van een burgertje uit een Febo-snackmuur leidde tot de korte film Il fait beau, zondag vertoond op het prestigieuze Tribeca Film Festival in New York. Het stukje Hollandse cultuur gooide volgens maker Leonardo Cariglino hoge ogen onder het publiek: ,,Hebben ze daar in Nederland echt zo’n muur?’’