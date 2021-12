Berlijn na tijdperk-Merkel 'zal minder angstig zijn’

Daags voor zijn benoeming tot de volgende bondskanselier van Duitsland liet Olaf Scholz (SPD) er geen twijfel over bestaan waar de prioriteit van zijn coalitie in het buitenland op het moment ligt. ,,Mijn eerste reis zal me naar Parijs voeren.” Tegenover journalisten in Berlijn vertelde Scholz komende vrijdag al naar de Franse hoofdstad te reizen, waarna hij ook de Europese Unie en de Navo in Brussel bezoekt.