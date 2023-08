Benzine wordt fors duurder in Nederland, verschil met België en Duitsland enorm

Duizenden huizen verwoest op Maui, maar één bleef overeind: eigenares komt met verklaring

Het Hawaïaanse eiland Maui is compleet verwoest door de branden, maar één huis in het dorp Lahaina is overeind blijven staan. Op luchtfoto’s is een onaangetast huis met een rood dak te zien, omringd door de assen van de omliggende woningen. Aan de LA Times vertelde de eigenares waarom ze denkt dat haar 100 jaar oude woning – volledig gemaakt uit hout – de ramp heeft overleefd.