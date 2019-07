Bemanningsleden Iraanse olietanker op borgtocht vrijgelaten

Amerikanen omarmen oer-Hol­lands niksen als nieuwe levens­kunst

0:03 Even onderuit, muziekje aan en lekker niksen. We doen het regelmatig en staan er feitelijk niet bij stil. Gewoon even niets aan je hoofd. Niksen. Je zou verwachten dat het concept vrij universeel is, maar niets is minder waar. Net als onze oer-Hollandse gezelligheid lijkt het in Amerika een ware ontdekking. Time Magazine wijdt zelfs een lijvig artikel aan het Nederlandse ‘nietsdoen’ in de strijd tegen stress en drukte.