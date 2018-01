Belgische twintiger stuurt nep-enquête naar vrouwen over masturbatiegedrag

Professor Paul Enzlin van het Interfacultair Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen aan KU Leuven, die volgens W.V. promotor was van het neponderzoek, vraagt een schadevergoeding. ,,Veel wil ik niet kwijt over de zaak", zegt de hoogleraar. ,,Dat lijkt me in deze fase niet zinvol. Ik vind het vooral jammer dat seksonderzoek zo negatief in de media komt. Het is al lastig genoeg om dit soort onderzoeken gefinancierd te krijgen. Dit verhaal zal het voor onderzoekers alleen maar moeilijker maken."



De speurders konden 26 slachtoffers identificeren via een onderzoek van W.V.'s computer, maar mogelijk leidde de twintiger nog meer vrouwen om de tuin. Toen de slachtoffers hoorden wie er achter het neponderzoek zat, was de schok des te groter. Hij vertoefde in hun kennissenkring en had hen dus bewust uitgekozen om meer te weten over hun seksueel gedrag. ,,Was het een onbekende geweest, dan hadden de slachtoffers het misschien minder erg gevonden. Nu willen ze toch dat de beklaagde een straf krijgt", klinkt het bij de vertegenwoordigers van de slachtoffers.