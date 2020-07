Belgische topviroloog: ‘Kies voor mondkapjes als je geen totale lockdown wilt’

Turkije stopt voorlopig met zoektocht naar olie bij Grieks eiland

28 juli Turkije heeft het zoeken naar gas en olie in de buurt van een klein Grieks eiland tijdelijk stopgezet. De spanningen tussen Ankara en Athene liepen hoog op. Het eiland is Grieks, maar ligt twee kilometer uit de kust van Turkije. Beide landen vinden dat de zeebodem in deze regio in de Egeïsche Zee van hen is.