Belgische school vraagt 2000 euro voor schoolreisje

Ouders van leerlingen op de Belgische school Athénée Royal de Namur wisten niet wat ze hoorden toen ze per brief geïnformeerd werden over de prijs van de geplande eindexamenreis voor 2023. Die is namelijk geraamd op maar liefst 2000 euro.

Gingen de eindexamenleerlingen van het Athénée Royal in Namen voorheen een weekje naar de zon, voor 2023 besloot de school naar New York te gaan. ,,We wisten zeker dat we beter konden dan een week in de zon tijdens de voorjaarsvakantie. Om uw kind een blijvende herinnering aan het Athénée te geven, bedachten het team van leraren en de directie om het mooi af te sluiten: bestemming New York”, aldus de school in een brief aan ouders.

Kosten voor dit alles: een schamele 2000 euro. Een flink bedrag, maar daar bedacht de school wat op. Ouders werd namelijk gevraagd om gedurende twee jaar een bedrag van 180 euro per maand te storten, zodat het bedrag in 2023 bij elkaar is. Een verzoek dat bij veel ouders in het verkeerde keelgat is geschoten.

Ondoordacht

Vader Philippe (niet zijn echte naam) nam contact op met het Belgische RTL om zijn ongenoegen te uiten over het plan. ,,Het is totaal ondoordacht en ongepast (…) Waarom zo ver? Het is een enorm bedrag voor gezinnen met meerdere kinderen of met lagere inkomens. En ook voor het milieu is het niet goed.” Hij vervolgt: ,,Ik ben nog nooit in New York geweest. Ik begrijp het doel niet. Als volwassene denken we wel twee keer na over zo'n lange reis.”

Andere ouders voegden zich bij Philippe en klaagden massaal over het hoge bedrag en de reis in het algemeen. Om die reden besloot de school er uiteindelijk toch een streep door te zetten. Géraldine Kamps, woordvoerder van Wallonie Bruxelles Teaching: ,,120 leerlingen zouden meegaan. Een tiental ouders maakten bezwaar tegen deze beslissing omdat ze de reis te duur vonden. De directie achtte het daarom verstandiger om op haar beslissing terug te komen en geen reis naar New York te organiseren. De directie had deze reacties niet verwacht. Ze realiseerden zich zeker dat het voor sommige gezinnen misschien wel erg duur was.”

Voor de leerlingen van het Athénée Royal de Namur wordt nu een goedkoper schoolreisje georganiseerd, wat dichter bij huis.