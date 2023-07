Belgische presentatrice en zangeres Bea Van der Maat (62) overleden na slepende ziekte ALS: ‘Ze koos voor euthanasie’

De Belgische presentatrice en zangeres Bea Van der Maat is overleden op 62-jarige leeftijd. Haar familie bevestigt het nieuws in een korte mededeling. “Ze is op donderdag 27 juli 2023 in het UZ Leuven gestorven. Béatrice, zoals ze voluit heette, kreeg in juni 2022 de diagnose ALS. Afgelopen donderdag koos ze voor euthanasie”, aldus haar familie. De ‘Tien om te zien’-presentatrice was ook bekend als zangeres van Won Ton Ton en haar rol in de film ‘Koko Flanel’.

Bea was getrouwd met Jan. Samen hadden ze twee kinderen: Ulrike en Lenny. Op vraag van Bea zelf vindt de afscheidsplechtigheid plaats in intieme kring.

Bea Van der Maat is in Vlaanderen vooral bekend als presentatrice van ‘Tien om te zien’. Zij was van 1989 tot 1996 samen met Willy Sommers het gezicht van de iconische muziekshow op VTM, tot ze werd opgevolgd door Anne De Baetzelier. Maar de echte start van haar mediacarrière was als zangeres. Met haar eerste groep Chow Chow belandde ze in 1984 in de finale van Humo’s Rock Rally. De grote doorbraak kwam er met de opvolgende band Won Ton Ton.

Hun hit ‘I Lie and I Cheat’ werd een onsterfelijke Belpopklassieker, die zelfs bijna een Amerikaans avontuur op gang trapte voor Bea Van der Maat en haar muzikale en levenspartner Jan Biesemans. “Het succes van ‘I Lie and I Cheat’ bracht ons in New York waar we een showcase mochten spelen in aanwezigheid van tal van Amerikaanse platenfirma’s. Eén firma toonde zich geïnteresseerd. Net toen het avontuur in de VS van start zou gaan, bleek ik zwanger van mijn eerste kind. Van een geplande tournee kwam niks in huis”, vertelde ze daar later over aan VRT. in 1996 bracht Van der Maat ook nog een soloalbum uit: ‘Thin Skinned.’

Bea Van der Maat met groepsleden met de groepsleden van Won Ton Ton.

Na haar ‘Tien om te zien’-avontuur eind jaren negentig presenteerde Van der Maat nog het dierenprogramma ‘Dag Coco’ en het spelprogramma ‘Studio Gaga’. Vanaf 1998 presenteerde ze ‘Rare streken’ op het toen pas opgerichte Canvas. Bea speelde ook mee in de film ‘Koko Flanel’ (1990) van Urbanus en in de filmkomedie ‘Max’ (1994) met Jacques Vermeire. Maar begin jaren 2000 zei ze de showbizz vaarwel.

Samen met Willy Sommers presenteerde Bea tien jaar lang 'Tien om te zien'.

De laatste jaren had ze geen contact meer met de media of andere artiesten. Voor de meesten komt haar overlijden dan ook als een complete verrassing. “Ze had het helemaal gehad met de showbizzwereld. Ze ging les geven en dat was helemaal haar ding, vertelde ze mij in ons laatste gesprek”, aldus Jos Van Oosterwijck, de muzieksamensteller van ‘Tien om te zien’.

Bea Van Der Maat in september 2015 als leerkracht in het atheneum van Keerbergen.

Van der Maat stapte in 2004 eerder toevallig over naar het onderwijs. Ze gaf bijna vijftien jaar les Engels in het atheneum in Keerbergen. “Toen ik mijn zoon in het middelbare onderwijs ging inschrijven, vroeg de directeur langs zijn neus weg of ik niet wou komen lesgeven in die school”, vertelde Van der Maat daar zelf over in een interview met VRT. “Ik aarzelde want hoewel ik een diploma regentaat heb, had ik nog nooit lesgegeven. Ik besloot het toch te doen.”

Bea Van Der Maat met haar bordercollie Juju, die ook een vermelding krijgt op de rouwbrief

De liefde voor dieren is altijd gebleven. Haar bordercollie Juju krijgt zelfs een vermelding op haar rouwbericht. In haar vrije tijd was Bea zelfs hondentrainer in een club in haar gemeente Rijmenam. “Toen mijn dochter een jaar ging studeren in Japan kwam deze hond net op het goede moment om mijn moederhart te troosten. Juju luisterde in het begin niet zo goed, dus trokken we samen naar de hondenschool. Ik ben een echte hondenmadam, en een dierenvriend tout court”, vertelde ze daarover in ‘Het Nieuwsblad’.

Van de muziekwereld nam ze in 2010 definitief afscheid, na een laatste tournee met Guy Swinnen. “In mijn hoofd is het echt voorbij. Ik heb er een streep onder getrokken en dat geeft me rust”, zei ze in 2015.

Bea Van der Maat met Urbanus in 'Koko Flanel'.

