Belgische politie waarschuwt voor gevaarlijke xtc-pillen na overlijden Nederlander op dancefestival

Video en update Verijdelde synagoge-aan­slag Ruhrgebied: verdachte (16) blijft vastzitten, had contact met IS-instruc­teur

17 september De 16-jarige Syriër die donderdag werd opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op een synagoge in het Duitse Hagen, is aangehouden. Hij had contact met een bekende islamist in het buitenland over het maken van bommen.