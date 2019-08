Belgische politie rijdt jongen (17) dood op weg naar inbraak

‘Reu­ze-raz­zia’ in Berlijnse bouwsector: onderzoek naar mensenhan­del en fraude

11:42 Bijna 2000 politiemensen en douanemedewerkers doorzoeken sinds vanochtend vroeg in Berlijn en omgeving ruim 100 bouwplaatsen, bedrijfspanden en kantoren van belastingconsulenten. Dit in verband met een onderzoek naar mensenhandel, zwartwerk en uitbuiting, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in de Duitse hoofdstad.