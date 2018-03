Belgische politie pakt acht verdachten op in Molenbeek voor plannen aanslag

Turkije pakt vermeende IS-leden op na 'vei­lig­heids­drei­ging' bij ambassade VS

10:05 De Turkse politie heeft in de hoofdstad Ankara twaalf verdachten gearresteerd in een onderzoek naar Islamitische Staat. De arrestaties volgden op het bericht dat de Amerikaanse ambassade in de stad de hele dag gesloten zou blijven wegens een 'veiligheidsdreiging'.