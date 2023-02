Belgische ouders ‘weigeren ticket te kopen voor zoon’ en laten baby achter op vliegveld

Ryanair-medewerkers waarschuwden onmiddellijk de politie. ,,Alle medewerkers waren geschokt, zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. We konden niet geloven wat we zagen”, reageert de baliemanager van Ryanair. Zijn werkgever bevestigt het incident in gesprek met het Britse Metro. „De passagiers die van Tel Aviv naar Brussel wilden vliegen, verschenen bij de balie zonder een ticket voor hun kind. Vervolgens lieten ze het kind achter bij de balie en gingen zelf verder door de security. Ons personeel heeft toen de beveiliging van het vliegveld opgeroepen. De ouders zijn toen een halt toegeroepen. Nu is het een zaak van de lokale politie.”