Belgische oud-koning Albert onder vuur vanwege ‘overmatig waterverbruik’ in zijn buitenverblijf in Frankrijk

Premiers, ministers, ex-voorzitters, zelfs de voormalig Italiaans premier Silvio Berlusconi en de Groothertog van Luxemburg lieten afgelopen zomer hun zwembad goed vullen. Opvallend: ook onze voormalige vorst koning Albert II vult het lijstje aan, die een buitenverblijf heeft in Châteauneuf-Grasse. De burgemeester van de regio reageert verontwaardigd: ,,Sommige eigenaars verbruiken meer dan een rusthuis met 200 bewoners, met pieken van 2.000 kubieke meter water per week”, zei Emmanuel Delmotte in de krant. Ter vergelijking: een gezin verbruikt per jaar gemiddeld 70 kubieke meter water per jaar.