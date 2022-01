Belgische kleuter (4) en oppas (34) al vier dagen vermist

UPDATE / VIDEO Nieuw-Zeelandse premier: ‘Signifi­can­te’ schade Tonga na onderzeese vulkaanuit­bar­sting

Het noorden van Nuku’alofa, de hoofdstad van de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan, heeft een ‘significante impact’ gehad van de tsunami die ontstond na de onderzeese vulkaanuitbarsting op zaterdag. Dat meldt de Nieuw-Zeelandse minister-president Jacinda Ardern in een persconferentie. De hoofdstad zou ook bedekt zijn met een flinke laag as.

16 januari