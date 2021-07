Belgische jongeren besmet tijdens feestvakantie in Spanje; ouders huren appartement om uit te zieken

Honderden Belgische jongeren zijn met speciale bussen van hun vakantieadres in Spanje naar huis gehaald, omdat een groot deel van de feestvierders besmet is geraakt met corona. Om thuis niet het hele gezin te besmetten, regelden acht moeders een appartement waar hun kinderen kunnen uitzieken. Andere ouders zijn zélf uit logeren zodat hun zoon en zijn vrienden thuis in quarantaine kunnen.

Via twee reisorganisaties zaten honderden Belgische jongeren aan de Spaanse Costa Brava. Een flink deel van de feestvierende jongeren - zeker 122 - bleek echter besmet. Omdat terugvliegen niet mocht, besloten de organisaties de jongeren op te halen met zes dubbeldekkers; positief en negatief geteste jongeren van elkaar gescheiden. Onderweg mochten ze niet uitstappen en aan boord waren voldoende zelftests voor extra controles.

Maar wat doe je als je besmette tiener met corona thuiskomt van een feestvakantie? De Belgische moeder Beata Zach (45) besloot een appartement te regelen waar haar dochter Karolina met zeven vriendinnen kan uitzieken. Ze regelde zelfs een ambulance om de tieners van de bus naar het appartement te brengen. ,,Dan is er geen kans dat ze ons besmetten in gezinsverband”, aldus de moeder. ,,Alles is geregeld. Ze hebben daar slaapplaatsen, voldoende eten, bezoeken van de huisarts, enzovoort. Tien dagen in totaal. En uiteraard gaan ze geen contact hebben met wie dan ook. Ik ga nu ook niet knuffelen als ze aankomen.”

Quote Ik ga nu ook niet knuffelen als ze aankomen Beata Zach, moeder van met corona besmette dochter.

Zware nacht

Beata is heel blij dat haar dochter weer in België is en dat ze haar weer kan zien. ,,Het is een zware nacht geweest voor ons. Je denkt dan: ‘Misschien hadden ze beter niet kunnen gaan’. Maar ze hadden ook recht op vakantie. En bovendien was het allemaal veilig geregeld, want ze waren negatief bij vertrek.” Toch ging het niet veel later fout in Spanje.

Volledig scherm Beata Zach (45) bij de ambulance, wachtend op de bussen met de besmette tieners. © Jasper van der Schoot

Noodzakelijk

Ook de dochter van Nadine Dushime gaat in het appartement in quarantaine. ,,We houden uiteraard wel contact met haar, maar ze hebben daar alles wat ze nodig hebben. Ik vind het zeker niet erg.” Nadine is enerzijds bang, omdat haar dochter besmet is geraakt, maar ook blij dat zij weer terug naar België mocht komen. ,,Want als er iets gebeurd zou zijn in Spanje, kon ik er niet voor haar zijn.”

,,Ik heb niet het gevoel dat ze gestraft wordt door in quarantaine te moeten”, klinkt het. ,,Voor mijn dochter is het natuurlijk niet aangenaam, maar ze is nu eenmaal besmet en we moeten al het mogelijke doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is noodzakelijk.”

Quote Wij hebben ervoor gekozen om hem en zijn vier vrienden, die ook besmet zijn, in isolatie in ons huis te laten gaan. Wij verhuizen dan even Mama van besmette tiener

‘Wij verhuizen’

Een andere inventieve oplossing was er in Gent, waar dezelfde bussen eerder op de dag al een groep besmette tieners hadden afgezet. Elke De Bleye, moeder van de besmette Jayden (16), dokterde samen met andere ouders een opmerkelijk plan uit: ,,Wij hebben ervoor gekozen om hem en zijn vier vrienden, die ook besmet zijn, in isolatie in ons huis te laten gaan. Wij verhuizen dan even naar een andere locatie.”

,,We zijn gelijk in actie gekomen om te bekijken hoe we de puzzel gingen leggen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen en ook alle gezinnen te vrijwaren van besmetting”, legt ze uit. ,,We hopen het op deze manier te kunnen oplossen.” De moeder nam fietsen mee voor de groep jongens. ,,Zij gaan hier zo meteen met de fiets naar huis zodat ze niet in de auto hoeven.” En weg waren ze.

Volledig scherm Elke De Bleye stuurde haar zoon en vier vrienden met de fiets naar haar huis om daar samen in isolatie te gaan. Zij verhuist tijdelijk naar ergens anders. © Photo News

Vliegticket

Overigens namen niet alle ouders de besmettingen zo serieus. Een aantal boekte tóch een vliegticket voor hun kinderen, waardoor zo'n twintig tieners besmet een vliegtuig in stapten. De jongeren hadden in Spanje een positieve test, maar hoefden die informatie op het Spaanse vliegveld niet te laten zien. Nog eens 27 tieners keerden terug naar België zonder zich te laten testen.

Volledig scherm In totaal zijn vrijdagmiddag 122 besmette personen teruggekeerd uit Spanje. © Photo News