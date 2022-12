Belgische hulpverlener veroordeeld tot 28 jaar cel in Iran na schijnproces

Celstraf­fen tot achttien jaar voor handlan­gers aanslag Nice in 2016

De rechtbank in Parijs heeft zeven mannen en een vrouw veroordeeld tot celstraffen wegens hun aandeel in de aanslag in Nice in juli 2016. Een terrorist reed toen in op de mensenmassa op de boulevard. Er vielen 86 doden. Meer dan 400 mensen raakte gewond.

