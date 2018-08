Belgische hond sterft na uur in kofferbak van snikhete auto

Fleur Wets, uitbaatster van café Revue, zag het allemaal gebeuren. ,,Er kwam iemand mijn zaak binnen om water te vragen voor een hond die op de parkeerplaats voor de deur in een auto zat", vertelt ze. ,,Toen ik zelf ging kijken, zag ik de hond in de kofferbak liggen — die intussen geopend was. Het dier was volledig stijf, met opengesperde muil. Mensen hebben nog water over het dier gegoten, maar het was al te laat. Toen de eigenaar gevraagd werd wat er gebeurd was, gaf die toe dat hij zijn hond een uur lang in de auto had laten zitten. In een bench ook nog."