Belgische campus in lockdown: zwaarbewapende agenten zoeken verdachte man

Alle gebouwen van Hogeschool Vives in Kortrijk (België) zijn momenteel afgesloten, nadat 's ochtends bij de politie een melding binnenkwam over een mogelijk bewapende man die daar zou rondlopen. Volgens de Belgische school is iedereen veilig en mogen alle studenten na evacuatie door de politie naar huis. De politie doorzoekt de campus.

De school meldde vanochtend zelf op Twitter dat een persoon wordt gezocht. De politie is volop bezig met een zoekactie. 'Alle studenten worden tot buiten de veiligheidsperimeter rond de campus gebracht. De politiediensten doorzoeken alle gebouwen’, staat in een kort statement.

Volgens een verslaggever van Het Laatste Nieuws, die ter plekke is, worden leerlingen door de politie geëvacueerd naar de grote hal van Kortrijk Xpo vlakbij. De speciale eenheden van de politie zijn intussen ook ter plaatse.

Mentale problemen

Zwaarbewapende agenten en flink wat hulpdiensten zijn inmiddels op het terrein van de hogeschool aanwezig. ,,De gebouwen worden doorzocht”, bevestigt Vives-woordvoerder Frank Devos. De campus bestaat uit acht gebouwen. Er waren naar schatting meer dan 3.000 studenten aanwezig. Op sociale media gaat veelvuldig een foto rond van een zwaarbewapende kale man. De politie en de hogeschool bevestigen dat dit een politieman is en niet de verdachte persoon die wordt gezocht.

De hogeschool geeft aan dat de politie een melding kreeg over iemand die mogelijk een wapen bij zich heeft. De verdachte sprak met een jongeman bij de bushalte. Tijdens het gesprek dacht die jongen een vuurwapen gezien te hebben. ,,Daarom heeft hij de politie gebeld”, zegt Devos. ,,Omdat het gaat om een man die mogelijk gewapend is, kwam de politie onmiddellijk ter plaatse om een perimeter in te stellen rond de plek waar de man het laatst gezien is.”

Volgens Vives-directeur Joris Hindryckx is de man bij wie mogelijk een vuurwapen werd gezien iemand van 18 jaar met mentale problemen. Dat vertelt Hindryckx aan Het Laatste Nieuws. Zijn identiteit zou bekend zijn bij de politie. ,,Hij heeft op de bus tegen één van onze studenten gezegd ‘iets te zullen aanrichten’ in onze school. Daarom kunnen we geen risico nemen.” De politie laat 's middags weten de identiteit van de verdachte te kennen en 'dat er geen sprake is van enige dreiging’.

‘Onze deur is op slot’

Tweedejaarsstudent Anouk zegt in een chatgesprek met een verslaggever van deze site dat ze net was aangekomen op school toen ze werd aangesproken. ,,Leerkrachten waren leerlingen aan het verwittigen dat we meteen naar een lokaal moesten.” Op een filmpje dat ze stuurt is te zien dat een groep agenten langs de ramen van de lokalen loopt.

Volgens Anouk, tweedejaars student Marketingcommunicatie, was iedereen in het lokaal wat nerveus. ,,Maar we kunnen er wat grapjes over maken. De deuren zijn op slot. Iedereen is vooral bezig met het op de hoogte houden van familieleden.” Rond 11.50 uur laat Anouk weten dat de politie haar klas komt evacueren. Vives stelt dat iedereen veilig is en dat de politie op zoek is naar één verdachte: ‘en dat kan even duren’. Alle lessen zijn opgeschort voor vandaag

Volledig scherm Een zwaarbewapende agent, op het moment dat hij één van de gebouwen van Hogeschool Vives in Kortrijk binnengaat. © RV