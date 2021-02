Belgische burgemeester stelt verbod op carnavalskostuums in

schikt 't? 'Het feest dat nostalgie en het verleden viert'

15:00 Want me bloeie wir op! k’Eb de leut gewòòn in m’n kop... De aftrap is gegeven afgelopen weekend. Het Vastenavendseizoen is begonnen, hoewel anders dan anders. Deze rubriek is dat dit jaar daarom ook. Maar toch vertrouwd. Schikt 't om even over het leutfeest te praten, Cornald Maas? Wat betekent Vastenavend voor jou?