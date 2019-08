Belgische ‘Beul van Raqqa’ opgepakt in Syrië

Als ‘de beul van Raqqa’ zou Haddouchi - bijnaam Abou Souleymen al Belgiki - op het centrale marktplein in Raqqa meer dan honderd onthoofdingen hebben uitgevoerd. Zelf lacht hij dat weg. Ook was hij betrokken bij de financiering van de aanslagen in Brussel en Parijs. Zo ontving Mohamed Abrini, op 22 maart 2016 ‘de man met het hoedje’ in Zaventem, 3.500 euro afkomstig van de bankrekening van Haddouchi.

Het Belgische federaal parket voert al geruime tijd onderzoek naar de betrokkenheid van de Syriëganger bij de terreurcel die de aanslagen uitvoerde op die 22 maart. Het is nog onduidelijk waar Haddouchi berecht wordt: in Syrië, in België of in Frankrijk? In Irak riskeert hij de doodstraf.