Belgische agenten: Klachten over misstanden blijven liggen

De klachten komen kort nadat er een rel in België is ontstaan rond de dood van een arrestant, twee jaar geleden in een politiecel in Charleroi. Op gelekte bewakingsbeelden is te zien hoe een politieman minutenlang lachend bovenop de 38-jarige Jozef Chovanec zit na diens arrestatie op de luchthaven en een vrouwelijke agente de Hitlergroet brengt.