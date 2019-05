Belgisch bedrijf moet zelf rondbellen om te ontdekken waar gewonde chauffeur is

Zij lopen zich warm om May op te volgen

13:58 Je zou zeggen: niemand wil de baan van Theresa May. Want: ruzie, slapeloze nachten en een hoop gedonder in eigen land en in Europa zijn gegarandeerd voor de volgende premier van Groot-Brittannië. Toch zijn er genoeg kandidaten. Dit zijn de belangrijkste kanshebbers.