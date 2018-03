België windt zich op om 'discriminerende' Nederlandse tweet

Bij sporten zijn meer verschillende etnische achtergronden zichtbaar, en dat is volgens sportsocioloog Agnes Elling van het Mulier Insituut in veel landen het geval. ,,In andere beroepen in de samenleving is het nog niet zo gemengd als in bijvoorbeeld het mannenvoetbal. Er zijn meer mogelijkheden om hogerop te komen, omdat er echt wordt gekeken naar kwalificaties. Sport kan dus zorgen voor emancipatie."



Dat betekent volgens Elling niet dat er in de sport niet wordt gediscrimineerd. ,,Juist onder het bestuur en de coaches zijn de etnische achtergronden weer minder divers. Hier speelt dan weer het vooroordeel mee dat zwarte mensen voornamelijk lichamelijk sterk zijn, en dus vooral geschikt als speler."



Elling ziet overigens niet direct racisme in het bericht van de Nederlandse twitteraar. ,,De intentie kan ook verbazing zijn, of verwondering. Maar het past wel in een breder debat dat ook in ons land plaatsvindt: wie mag zich Nederlander noemen?"