België weer in de ban van Bende van Nijvel

Volgens bronnen rond het onderzoek verstrekte C.B geen details over de overvallen. ,,Al vrij snel bleek dat hij niet alleen qua lichaamsbouw en lengte in aanmerking kwam, maar dat ook zijn levensloop perfect past in het plaatje van 'De Reus'", aldus een van hen. De man bleek lid te zijn geweest van een elite-eenheid van de rijkswacht, de 'Groep Diane'. Hij was kort voor de eerste overval van de bende teruggestuurd naar een gewone brigade. Onderzoekers ontdekten dat de man tijdens bloedige overvallen eind 1985 steeds verlof had. Ook kampte hij met een voetblessure op de dag waarop 'De Reus' volgens getuigen mank liep tijdens een overval.



Onduidelijk is waarom er niet eerder onderzoek is verricht naar C.B. Zijn naam dook al in 1999 op nadat mensen hadden gewezen op een sterke gelijkenis van de toen uitgebracht compositiefoto 'nummer 19' met de rijkswachter. Bovendien matchte zijn profiel.



Advocaat Jef Vermassen, die de belangen van een van de slachtoffers behartigt, vindt het onbegrijpelijk dat er niets gebeurt als in één dossier twee foto's zitten die zo op elkaar lijken. Vermassen ondervond zelf ook dat de onderzoekers merkwaardig omgingen met informatie. Hij kreeg een anonieme brief van iemand die beweerde lid van de bende te zijn. Hij gaf de brief aan justitie. ,,Die bleek bij navraag nooit opengemaakt! Wat doen ze daar eigenlijk: kaarten? Is dit sabotage? Op zijn minst nonchalance.''