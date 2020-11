België voert grenscontroles in, winkels mogen onder strenge voorwaarden weer open

ANTWERPEN - België voert grenscontroles in om te controleren of mensen hun quarantaineformulieren hebben ingevuld. Dat maakte premier Alexander De Croo vrijdagavond bekend op een persconferentie, meldt HLN. Daarop werd ook bekend dat winkels - onder strenge voorwaarden - weer open mogen en dat België een vuurwerkverbod krijgt.

Hoe de grenscontroles er precies uit gaan zien, moet nog blijken. Ze zijn er in elk geval op gericht om te bekijken of reizigers hun Passenger Locator Form hebben ingevuld. Dat formulier is verplicht voor iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone is geweest. Heel Nederland geldt voor België als rode zone. Wie hier vandaan komt, moet in België tien dagen in quarantaine.

Als Nederlanders langer dan 48 uur in België willen verblijven, moeten ook zij een dergelijk formulier invullen. Dat kan digitaal of op een geprint document. Reizen in het algemeen wordt in België afgeraden.

Op welke schaal de grenscontroles gaan plaatsvinden en wat de gevolgen zullen zijn voor het grensverkeer met Nederland, is nog niet duidelijk. De kans is klein dat grensovergangen worden geblokkeerd, zoals in de eerste coronagolf. Nederland en België hebben een paar maanden geleden aan elkaar aangegeven dat niet meer te willen.

Winkels weer open

Niet-essentiële winkels in België mogen vanaf dinsdag 1 december weer open. Maar echt winkelen zit er voor de Belgen nog niet in. Ze mogen alleen in hun eentje naar binnen en mogen daar maximaal dertig minuten blijven. Ook musea en zwembaden mogen weer open. Kappers en andere contactberoepen blijven nog dicht.

Alle niet-essentiële winkels werden een maand geleden gesloten, omdat de coronacijfers en België maar hoger en hoger werden. De regering probeerde op deze manier het aantal contactmomenten te verkleinen. Het totaalpakket van maatregelen lijkt effect te hebben: sinds eind oktober is het aantal besmettingen in het land bijna alleen maar gedaald. Op destijds waren het gemiddeld nog 16.000 per dag, maar inmiddels zijn het er zo’n 2.500.

Kerst

Op de persconferentie werd ook meer duidelijkheid gegeven over kerst in België. Daar is lang over gediscussieerd Sommige politieke partijen pleitten ervoor om de regels één dag los te laten. Andere weigerden dat. De oplossing: alleenstaanden mogen twee mensen uitnodigen; de twee die ze al eerder aanwezen als ‘knuffelcontact'.

Voor anderen verandert er niets, zij moeten kerst in hun eigen bubbel vieren. De avondklok blijft, net als andere strenge maatregelen die een maand geleden werden doorgevoerd. Premier De Croo verwacht de eerste echte versoepelingen niet voor half januari.