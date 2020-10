België verder in lockdown: niet-essentiële winkels, kappers en vakantieparken dicht, week langer herfstvakantie

België voert opnieuw strengere maatregelen door om het coronavirus eronder te krijgen. Dat maakte premier Alexander De Croo vrijdagavond bekend. Niet-essentiële winkels moeten sluiten, net als kappers en vakantieparken. Thuiswerken wordt verplicht en Belgen mogen thuis nog maar één bezoeker ontvangen. De maatregelen gaan in de nacht van zondag op maandag in en gelden tot en met 13 december, al wordt de winkelsluiting op 1 december geëvalueerd.

,,We gaan dus over naar een verstrengde lockdown. Die heeft maar één doel: ervoor zorgen dat onze gezondheidszorg niet bezwijkt”, aldus premier De Croo op de persconferentie. Hij spreekt van een laatste kans voor het land. België hoort bij de landen die momenteel het zwaarst hebben te lijden onder het coronavirus. Ziekenhuizen dreigen het werk niet meer aan te kunnen. Over twee weken liggen er naar verwachting 10.000 coronapatiënten.

De maatregelen zijn erop gericht om alle fysieke contacten zo veel mogelijk te beperken. Thuis mag nog één bezoeker komen. Dit is tegelijkertijd het ‘knuffelcontact’. ,,We moeten voorkomen dat mensen in een totaal isolement worden geplaatst”, aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Hij maakt daarom een uitzondering voor mensen die alleen wonen. Zij mogen twee knuffelcontacten hebben. Buiten blijft het maximum aantal mensen dat mag samenkomen vier. Uitvaarten worden beperkt tot vijftien mensen.

Grenzen blijven open

Restaurants en cafés blijven gesloten. Hotels kunnen wel open blijven, al moet het diner op de kamer worden gegeten. De herfstvakantie, die nu begint, wordt met een week verlengd en duurt twee weken. Dat geeft scholen tijd om thuisonderwijs voor te bereiden. Veel scholieren gaan vanaf 16 november alleen nog week-op-week-af naar school. Basisscholen blijven wel volledig open.

Voor de persconferentie vreesden veel Belgen dat er een cirkel van een aantal kilometer rond hun woonplaats zou komen, waar ze niet uit mochten. Maar zo ver wil de Belgische regering niet gaan. Uitstapjes tijdens de vakantie blijven daarom mogelijk. Ook de grens met Nederland blijft open. Na de eerste coronagolf werd afgesproken die in principe niet meer te sluiten. Wel worden reizen over en weer al enige tijd afgeraden; België en Nederland hebben elkaar tot risicogebied bestempeld. Nederlanders die langer dan 48 uur in België verblijven, worden geacht een formulier in te vullen en tien dagen in quarantaine te gaan.

Avondklok

Verder besloot de regering in België dat de dierenparken in het land de deuren moeten sluiten en dat er niet gemord wordt aan de avondklok. Tussen middernacht en 05.00 uur 's ochtends mag niemand zich in Vlaanderen zonder goede reden op straat begeven. In Wallonië en Brussel geldt de avondklok al vanaf 22.00 uur.

Voor winkels wordt overigens een uitzondering gemaakt wat betreft thuisbezorgen. De Vlaamse premier Jan Jambon riep op de persconferentie Belgen op om online zo veel mogelijk bij lokale of in elk geval Belgische winkeliers te bestellen.

