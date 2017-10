België morgen compleet op slot door staking en kapot viaduct

De staking morgen is niet eens bijzonder groot, want de christelijke en liberale bonden doen niet mee, maar de socialistische zijn perfect in staat het land in hun eentje lam te leggen. Ze vinden dat Michel te weinig investeert in de publieke diensten, hij de koopkracht uitholt en zijn belastingbeleid oneerlijk is. Ook hebben ze nog niet verteerd dat hij Belgen, die nu vaak extreem vroeg met pensioen gaan, langer wil laten doorwerken. In België is op de acties veel kritiek, maar volgens voorzitter Chris Reniers is het zeker niet waar dat de socialistische bond te snel naar het stakingswapen grijpt: ,,De laatste spoorstaking is al 15 maanden geleden.”