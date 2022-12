België biedt géén excuses aan voor koloniale verleden: ‘Belastingbetaler mag er niet voor opdraaien’

In de week dat Nederland excuses maakte voor het slavernijverleden kwamen ze in België tot de conclusie dat ze dat juist níet gaan doen.

Het zwartepieten is begonnen. Zat het Paleis erachter? De partijvoorzitters? Of gewoon gezond verstand? Zeker is dat België géén excuses gaat maken voor het koloniale verleden. Twee liberale partijen, waaronder die van premier De Croo, vinden het risico op claims voor herstelbetalingen te groot. Daardoor is de bijzondere onderzoekscommissie die de afgelopen twee jaar 150 mensen interviewde, een wetenschappelijk rapport van 700 pagina’s liet schrijven en een studiereis naar centraal Afrika maakte, op het allerlaatste moment niet tot een eindrapport gekomen.

Bijzondere Kamercommissie

De bijzondere Kamercommissie moest ‘klaarheid verschaffen over de rol van de monarchie, de staat, de kerk en het bedrijfsleven in ­zowat 140 jaar koloniaal verleden’. Over die rol is al het nodige bekend. Leopold II, tussen 1865 en 1909 koning der Belgen, wist in 1885 Congo-Vrijstaat te bemachtigen. Vervolgens werd de Congolese bevolking gehalveerd: duizenden mensen werkten zich letterlijk dood.

Met de opbrengst financierde de ‘Koning-bouwheer’, zoals hij bekendstaat, indrukwekkende projecten die nog steeds het aangezicht van Brussel bepalen zoals het Jubelpark, het Justitiepaleis en de monumentale Tervurenlaan.

Geen behoefte aan excuses

De studiereis eerder dit jaar was overigens ontnuchterend: Congo, Rwanda en Burundi bleken niet zo’n behoefte te hebben aan excuses. België had destijds behalve voor ellende ook voor wegen en ziekenhuizen gezorgd. Kon het, als het zich dan toch met de voormalige koloniën wilde bemoeien, niet nog wat infrastructuur aanleggen, zo was de boodschap.

De onderhandelingen over het eindrapport liepen deze week stuk op aanbeveling 69 van de in totaal 128 aanbevelingen: ‘De Kamer biedt verontschuldigingen aan voor de kolo­niale overheersing en de uitbuiting, het geweld en de gruweldaden, de ­individuele en collectieve mensenrechtenschendingen tijdens die periode, en het racisme en de discriminatie die ermee gepaard gingen’. Aanbeveling 70 stelde meteen dat ‘deze erkenning geen juridische aansprakelijkheid impliceert en daarom geen aanleiding kan ­geven tot herstelbetalingen.’ Andere aanbevelingen gingen over uiteenlopende zaken als ontsluiten van archieven, leerstoelen aan de universiteit, en omgaan met standbeelden.

‘Anderen’ bemoeiden zich ermee

In de kranten verschijnen nu reconstructies. Er was namelijk wél een akkoord, zegt commissievoorzitter Wouter de Vriendt van de Groene partij. Maar ‘anderen’ zouden zich er ineens mee zijn gaan bemoeien. Hij wijst naar ‘partijbesturen’ en ‘het Paleis’. ,,Ik weet niet waar hij dat vandaan haalt, wij zijn altijd heel duidelijk geweest”, zegt commissielid Goedele Liekens, de seksuologe en voormalig miss België die sinds 2019 in het parlement zit namens de liberale Open VLD. ,,Wij willen niet dat de belastingbetaler van nu moet opdraaien voor fouten die in het verleden zijn gebeurd.”

‘Wat een sof’, schrijft de Gentse hoogleraar internationaal recht Tom Ruys in de Standaard. Volgens hem zijn excuses juridisch iets heel anders dan aansprakelijkheid. ‘Het spijtige beeld dat na twee jaar van parlementaire werkzaamheden overheerst, is dat de ­Congolese, ­Burundese en Rwandese volkeren onze excuses niet waard zijn. Waar Duitsland er vorig jaar wel in slaagde om excuses aan te bieden voor historisch onrecht in Namibië, en de ­Nederlandse premier Mark Rutte maandag wel excuses aanbood voor slavernij, blijft België achter met het schaamrood op de wangen.’