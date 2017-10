België baalt van nationale stakingsdag

De rode bond gooide als enige de boel plat omdat de regering al drie jaar de publieke sector uitkleedt, niet investeert en de koopkracht aantast. In de Kamer zei Michel echter dat hij in drie jaar tijd 130.000 banen creëerde en met belastinghervormingen vooral de lagere en middeninkomens ontziet. Ook wil hij het sociaal overleg weer uit het slop trekken. Het luidste applaus oogstte hij met zijn belofte om te zorgen voor 'minimale dienstverlening tijdens stakingen': ,,We aanvaarden niet meer dat studenten en werknemers gegijzeld worden bij stakingen.''



In heel België reden vandaag minder treinen en bijna geen bussen en trams. Ook gemeentehuizen, scholen, ziekenhuizen en gevangenissen leden onder de acties. In Wallonië zetten stakers bussen dwars voor de uitgang van hun remise of stapelden ze er autobanden op om werkwilligen tegen te houden. ,,Ik erken het stakingsrecht, maar dat mag niet inhouden dat je met een paar honderd man het hele land kunt platleggen'', aldus de Waalse transportminister Carlo di Antonio in het Franstalige journaal, dat uit protest één minuut later begon.



De christelijke en liberale bonden en socialistische niet-overheidsbonden zagen geen reden voor acties. Michel wijkt niet, zei hij in zijn jaarlijkse regeringsverklaring: ,,Tot de laatste minuut zullen we blijven werken om zij die aan het werk zijn te verdedigen.'' Volgens bondsvoorzitter Chris Reniers is de actiedag 'heel goed' verlopen.