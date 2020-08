België activeert voor het eerst alarmfase ozon- en hitteplan

China: Amerikaan­se sancties tegen Hongkong ‘woest en onredelijk’

8 augustus De beslissing van de Amerikaanse regering om sancties op te leggen aan functionarissen in Hongkong is ,,woest en onredelijk’’, aldus de Chinese minister van Handel Edward Yau zaterdag. Ook waarschuwde hij dat het besluit mogelijk gevolgen heeft voor Amerikaanse bedrijven in het internationale financiële centrum.