Belgen en Britten onderscheppen Russische straaljagers op weg naar Nederlands luchtruim

De Merapi gromt en kreunt: actiefste vulkaan van Indonesië braakt stroom van puin en lava uit

27 maart Op het Indonesische eiland Java is de actiefste vulkaan van het eilandenrijk vandaag opnieuw uitgebarsten. De Merapi - berg van vuur in het Indonesisch - braakte een stroom van lava en puin uit die langs de hellingen stroomde. Pluimen van as schoten honderden meters hoog de lucht in.