Belg verwekte acht kinderen bij drie stiefdochters

Een 45-jarige man uit het Belgische Gent verkrachtte drie minderjarige stiefdochters en zijn vriendin. Zij waren tijdens de feiten in 1995 veertien en zestien jaar. Eén van de slachtoffers deed in 2017 aangifte. De zussen kregen acht kinderen van hem.

Eén van de drie zussen deed aangifte op 11 mei 2017 uit vrees voor haar leven, nadat ze na meer dan 20 jaar de relatie met M. Ö. (45) verbrak. Op het moment van de aangifte was één van haar zussen zwanger van haar vijfde kindje van hem. ,,Ze waren bang voof hem. Het is een narcistische tiran", zegt haar advocaat. ,,Dit dossier is tergend, pijnlijk. Die vrouwen zijn om zeep geholpen en het ergste is dat meneer zichzelf als een slachtoffer en redder ziet. Een egoïstische loverboy."

De verhalen van hoe de man te werk ging, zijn schrijnend, zo blijkt in de rechtbank waar de man zich moet verantwoorden. ,,M. ging vaak naar de slaapkamer van de tweelingzusjes en deed de deur op slot achter hem. De moeder was verlamd door de angst. Ze werd zelf meermaals zwaar mishandeld voor de ogen van haar kinderen. Ik zal verder niet in detail treden", zei de zichtbaar geëmotioneerde advocaat.

De advocaat van Ö. pleitte voor enige menselijkheid. ,,Hij heeft altijd zijn onschuld uitgeschreeuwd. Dit gaat niet over verkrachting, het was met toestemming. De acht kinderen zijn het bewijs van seks, alsook het bewijs van toestemming. Eén van de zussen is nog altijd verliefd op hem", zegt hij. De advocaat had ook een bundel foto's mee waarop te zien is hoe gelukkig ze wel was. ,,Ze bezoekt hem vaak in de gevangenis. Ik vraag dan ook enige mildheid: een straf met uitstel."

Onderhouden vanuit cel

In totaal kregen de drie zussen acht kinderen. Ö. gaf zelf in beroep aan dat hij voor zijn kinderen werkt in de gevangenis, om hen te onderhouden. Uit de medische geschiedenis van de zussen bleek dat één van hen amper 13 was toen ze voor de eerste keer zwanger werd. Ze pleegde haar eerste (van drie) abortussen toen ze amper 14 jaar en 7 dagen oud was.

Procureur-generaal Coppens zag het anders in. ,,Dit is een man met een verwrongen beeld van de realiteit, de Zonnekoning die besluit over leven en dood. Ik vraag de bevestiging van de gevangenisstraf, 7 jaar cel."

Ö. kreeg als laatste het woord. ,,Zie ik eruit als een playboy of een gigolo? Ik denk het niet." Hij relativeerde de zaak. ,,Ik was jong toen ik met hen seks had, van verkrachting was er nooit sprake."