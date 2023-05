Belg Olivier Vandecasteele (41) na 15 maanden gevangenschap vrijgelaten uit Iran

Met video's Inkijkje aan het front bij Bachmoet: ‘De Russen blijven maar komen’

Rostyslav Likhach (34, roepnaam Byker) heeft een dochter van vier maanden als hij in januari naar het front bij Bachmoet gaat. Daar vecht de Oekraïense soldaat tegen de Russen, ontsnapt hij aan de dood dankzij een spijker en raakt hij gewond door een tankgranaat als hij schuilt in een kelder. Dit is het dagboek dat hij in die periode schrijft, vaak met bevroren vingers. ,,Wij doden ze, maar er komen steeds nieuwe.”