Belg (67) dood aangetroffen op bed in Thailand: slachtoffer zwaar toegetakeld

In Thailand is een Belgische man (67) vermoord teruggevonden in zijn slaapkamer. Dat melden Thaise media. De politie vond hem halfnaakt op het bed. Het slachtoffer was extreem toegetakeld. De politie omschrijft wat ze aantroffen als ‘horror’.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het overlijden nog niet bevestigen. Thaise media melden dat het slachtoffer een 67-jarige Belg is. De man werd zondagnamiddag door de politie dood aangetroffen op zijn bed in Rayong, aan de zuidkust van Thailand. Het was zijn eigen familie die de politie alarmeerde. Dat gebeurde zondagmiddag omstreeks 15 uur.

Volledig scherm De politie voert het onderzoek aan het huis van het slachtoffer. © Screenshot

Wat ze aantroffen, omschrijft de Thaise pers als ‘pure horror’. In de hele kamer en op de vloer waren bloedsporen te vinden. De Belg lag halfnaakt op bed. Hij lag op zijn buik op een roze matras.

Blauwe plekken

Toen ze het stoffelijk overschot omdraaiden, werd duidelijk hoe zwaar de man was toegetakeld. Zijn gezicht zat helemaal onder de blauwe plekken en bloed. Zijn linkeroog zou uit de oogkas verwijderd zijn. Een onderzoek wees uit dat het slachtoffer al om 7 uur ‘s ochtends overleden zou zijn. De exacte doodsoorzaak is nog niet duidelijk.

Op het moment van de moord waren er naar verluidt drie mensen in het huis. De 57-jarige vrouw van de Belg, K.Y., haar moeder, én een voormalige monnik. Die was in huis gehaald om te koken voor het gezin. De politie verdenkt de monnik, K.U. (57), van de moord.

Ex-monnik

De vrouw van de Belg had die monnik leren kennen via Facebook. Toen hij haar vertelde dat hij zijn tempel ging verlaten, nodigde ze hem uit in hun huis om te koken en om voor haar man te zorgen. Die lag toen in het ziekenhuis en kampte met gezondheidsproblemen.

Volledig scherm Een 51-jarige voormalige monnik die als kok inwoonde bij het gezin, wordt verdacht van de moord. © RV

De vrouw beweert dat ze afgelopen zondag ruzie hoorde maken in de slaapkamer van haar man, maar dat ze niet binnen durfde gaan. Pas toen haar dochter en schoonzoon thuiskwamen, troffen ze haar man dood aan. Toen was het al 15 uur in de namiddag. Het was haar schoonzoon die de politie verwittigde.

De politie vindt de uitleg van de vrouw verdacht. Ze willen weten waarom het acht uur duurde, voor ze op de hoogte werden gebracht. De familieleden worden verder ondervraagd in de hoop dat de ware toedracht aan het licht komt.

Kok aangehouden