Belg (49) duwt bruid tijdens huwelijksreis van klif: ‘Ik moest dit overleven voor mijn kinderen’

,,Heel goed gepland en met de intentie om te doden”, zegt de rechter over de huwelijksreis van Kris P. (49) uit het Belgische Zele. De man duwde in Bali zijn kersverse bruid van een klif. Als door een wonder overleefde ze haar val in de oceaan. Tijdens de zitting bleek P. nog meer vrouwen te hebben misbruikt en vernederd en werd hij tot 18 jaar cel veroordeeld. Wat de vrouw en haar minderjarige dochter meemaakten tart alle verbeelding.

Tranen bij twee slachtoffers van Kris P. in de rechtbank vandaag. Deze keer niet van angst, maar van opluchting. Blij dat de rechtbank hun verhaal geloofde, ook al bleef Kris P. ontkennen. ,,We kunnen nu proberen door te gaan met ons leven”, zeggen de vrouwen. Simpel zal dat niet worden, want wat zij met P. meemaakten is complete waanzin.



De man diende zich bij alle vrouwen met wie hij de afgelopen jaren een relatie had aanvankelijk steevast aan als ‘prins op het witte paard’. ,,Eerst charmant en met vlotte praatjes, om vervolgens dominant, ziekelijk jaloers en agressief te worden en ons te dwingen tot harde en brute seks”, klonk het bij alle vrouwen die in het kader van het onderzoek rond Kris P. gehoord werden.

Thriller

Bij N.D. liep het bijna fataal af. Zij trouwde met Kris in 2019 om vervolgens met hem in augustus datzelfde jaar op huwelijksreis naar Bali te gaan. Wat je normaal alleen in films ziet, werd voor haar bittere werkelijkheid. Ze vertelde tijdens het proces zelf over de thriller in het exotische land. ,,P. had me verplicht een steile klif te beklimmen. Ik wilde dat eigenlijk niet door hoogtevrees, maar op den duur trok hij me gewoon omhoog, steeds hoger. Boven kwam ik ten val en lag mijn schedel open. In plaats van me te helpen, keek hij me recht in de ogen en duwde me vervolgens van de klif. Ik kwam tussen uitstekende rotsen in een woeste zee terecht. Gelukkig ben ik niet met mijn hoofd op stenen terecht gekomen, want dan was ik op slag dood geweest. In plaats daarvan werd nu mijn been opengereten en gebroken.”

Quote Het enige wat toen door mijn hoofd spookte, was: ‘ik moet dit overleven voor mijn kinderen’ Slachtoffer N.D.

Ondanks de sterke stroming en het heen-en-weer slingeren tegen rotsen in de woeste zee, slaagde de vrouw er toch in richting strand te zwemmen. ,,Ik heb mijn been, dat ongelooflijk bloedde, afgebonden met mijn onderbroek”, vertelde ze. ,,Het enige wat toen door mijn hoofd spookte, was: ‘ik moet dit overleven voor mijn kinderen’. Puur op instinct ben ik op het strand terechtgekomen, waar toeristen me vervolgens geholpen hebben.”

Minderjarige dochter

Motief van P. om zijn bruid te doden? Zedenfeiten op de minderjarige dochter van de vrouw. Het meisje had haar moeder net voor de reis naar Bali verteld dat P. haar betast had in haar slaapkamer. ,,In Bali heb ik P. duidelijk gemaakt dat ik er het fijne van wilde weten, desnoods met een leugendetector. Hij moet toen beslist hebben dat hij van me af moest en heeft dat tot in de puntjes voorbereid”, stelt N.D.

Dat de moordpoging met voorbedachten rade plaatsvond, is ook de overtuiging van de rechtbank die uitspraak deed in de zaak. ,,N. moest van Kris P. een dagboek bijhouden waarin ze moest schrijven hoe geweldig hij als man wel was. Dat was natuurlijk om na de feiten onschuldig te lijken”, stelt de rechter. ,,P. kende de omgeving van de klif bovendien goed, omdat hij er voorheen al eens was geweest en hij sleurde zijn vrouw naar boven. Ze moest en zou mee naar de top gaan. En daar had hij de intentie haar te doden: ze moest te pletter storten en dan verdrinken. Het is een wonder dat het slachtoffer dit overleefd heeft.”

Volledig scherm Het slachtoffer deed tijdens het proces huilend haar relaas over de nachtmerrie die ze beleefde op huwelijksreis. © Geert De Rycke

Tijdens het onderzoek dat volgde, nadat N.D. de aanklacht tegen P. had ingediend, bleek dat de vrouw lang niet het enige slachtoffer van deze man was. Een 18-jarig meisje dat hij had leren kennen in een café in Zele noemde hij eerst zijn ‘prinsesje’ om haar vervolgens de grootste seksuele brutaliteiten te laten ondergaan. Zo kerfde hij de letter K van Kris in haar vagina, een blijvend letsel.

Naakt gehangen in garage

Een andere dame getuigde hoe ze anderhalf jaar lang P.’s seksslaaf was, omdat hij haar manipuleerde met seksfoto’s die hij in het geheim bij één van hun eerste ontmoetingen had genomen. Ook met deze vrouw liep het in de zomer van 2013 bijna mis. ,,Ik had toen de moed gevonden om een punt achter de relatie te zetten en ging naar hem om de foto’s op te eisen”, vertelde zij huilend aan de rechter.

,,Twee uur lang heeft P. me toen als een sekspop in zijn koude garage omhoog gehangen, om me vervolgens te penetreren met van alles en nog wat. Ik ben vernederd tot in mijn diepste zijn. Er zijn momenten dat ik denk dat hij me beter had kunnen vermoorden, want ik ben een wrak en al jarenlang in therapie bij psychiaters en psychologen.”

Besmet met Covid-19

Het Openbaar ministerie noemt de man ‘een roofdier’. Volgens de officier van justitie is de Belg ‘een gevaarlijke man, voor wie geen behandeling mogelijk is’. Er werd daarom een strenge straf van 18 jaar cel geëist en die kende de rechtbank toe. Zelf had P. de verhalen van zijn slachtoffers altijd afgedaan als complottheorie en wilde hij de rechtbank voorhouden dat hij ‘dé modelman’ is.



De rechtbank geloofde daar echter niets van en vond de verklaringen van de vrouwen telkens veel geloofwaardiger dan die van P.. ,,De slachtoffers waren zijn bezit. Hij misbruikte hen, gebruikte seksueel geweld en was obsessief controlerend en vernederend”, klonk het. Kris P. hoorde het vonnis zelf niet toen het uitgesproken werd. Hij werd niet overgebracht uit de gevangenis om te luisteren, omdat hij positief testte op Covid-19.