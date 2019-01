Belg (31) dreigt met aanslag in Disneyland Parijs: ‘Allah Akbar! Ik heb een kalasjnikov’

De man bezocht het pretpark samen met zijn familie. Het gaat om een voormalige inwoner van de Brusselse voorstad Molenbeek, van Italiaanse afkomst. Toen hij het met de bewakingsagent aan de stok kreeg, beweerde hij ook Salah Abdeslam te kennen. Die terrorist was onder meer betrokken bij de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs waarbij in totaal 130 doden vielen. ,,Ik heb een jaar in de gevangenis met hem doorgebracht in Fleury-Mérogis’’, zei de Belg.



Als gevolg van de dreigementen moest de man zich volgens dagblad Le Parisien maandag al meteen voor de rechter verantwoorden voor zijn ‘daad van terrorisme’. Zijn advocaat, die om vrijspraak vroeg, verklaarde aan de rechter dat de Belg onder invloed was van alcohol. ,,Hij was niet helder’’, klonk het. ,,Alcohol verklaart veel in deze zaak.’’



De rechter veroordeelde de 31-jarige man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden. Hij mag ook drie jaar niet meer in Frankrijk vertonen. Uiteindelijk bleek ook dat hij nooit in de gevangenis van Fleury-Mérogis had gezeten. Hij zou volgens Le Parisien in 2012 wel ooit Salah Abdeslam ontmoet hebben in een andere gevangenis.